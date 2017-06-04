Ломаченко намекнул, что хочет поскорее провести бой с Салидо

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) намекнул на желание поскорее встретиться с Орландо Салидо (43-12-4, 30 КО) на ринге.

«Если мы будем ждать, пока окажемся готовы, то прождём до конца жизни», — написал украинец в «Инстаграме», добавив фото из их первого боя.

Ранее сообщалось, что реванш Ломаченко и Салидо может состояться в первой половине августа. В первый раз соперники встретились в марте 2014 года, и тогда украинец потерпел единственное поражение на профессиональном ринге.