Холлоуэй: те, кто ноет о титульных боях, — девчонки

Новый чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй призвал других бойцов перестать упрашивать организацию о проведении титульных боёв.

«Надо просто продолжать карабкаться вверх. В этой игре слишком много нытиков. Я мог бы сидеть и ныть: „Где мой титульный бой, бла-бла-бла“. Не хотел бы говорить это, но те, кто так себя ведёт, — девчонки. Отрабатывайте свою зарплату, нам говорят выходить и драться до конца контрактов, так выходите и деритесь.

Я ни разу не упрашивал. Как я уже рассказывал, когда мне прислали предложение боя с Алду, я тут же отправил его со своей подписью обратно. Прекратите ныть: «Я заслужил то и это». Ни черта вы не заслуживаете. Продолжайте стараться. Я своего добился", — приводит слова Холлоуэя Bloody Elbow.