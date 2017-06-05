Минаков: несмотря на кажущуюся лёгкость победы, бой с Силвой был очень сложным

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал свою победу над бразильцем Антонью Силвой, с которым встретился в рамках турнира по смешанным единоборствам, состоявшегося 4 июня в Санкт-Петербурге. В этом бою Минаков победил нокаутом во втором раунде.

«Поединок был ровный и упорный. Несмотря на всю кажущуюся со стороны лёгкость, бой был действительно сложным для меня. Антонио очень сложный боец, опытный профессионал, прекрасно знающий своё дело. Я хорошо попал по нему ещё в первом раунде, но не стал добивать, так как Силва готовил встречный удар — апперкот — и мне нельзя было давать ему прицелиться. Пришлось обороняться, осторожничать.

Я рад победе, но мои главные триумфы ещё впереди. Не выбираю, какой бой главнее или тяжелее, надо постепенно идти к своей цели. Как говорил мой тренер, если есть буханка хлеба, не надо съедать её сразу, лучше откусывать по кусочку», — цитирует Минакова издание «Известия».