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Штырков рассказал о подготовке к бою с Исией

5 июня 2017, понедельник. 14:38. Бокс/ММА

Российский боец ММА Иван Штырков (10-0, 8 КО) рассказал, как проходит его подготовка к поединку с японцем Сатоси Исией (15-7-1, 7 КО), который является олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо. Встреча этих бойцов состоится 10 июля в Екатеринбурге.

«Прошло три недели нагрузок, впереди ещё три недели в таком же режиме. Потом две недели на восстановление и выход на пиковую форму непосредственно к самому бою. Много работы в ударной технике, спарринги, кроссфиты, борьба. Только нагрузки были увеличены в этой подготовке ещё процентов на тридцать.

Сейчас со сборов из Киргизии вернется Николай Попов, и думаю, будут ещё внесены некоторые изменения в подготовку, но объём останется таким же. Соперника изучаем с Денисом Воиновым — это ещё один мой тренер — и уже нарабатываем под него определённые вещи, которые должны проходить и приносить результат», — цитирует Штыркова Allboxing.

Источник: Allboxing Сообщить об ошибке
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