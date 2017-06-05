Спенс желает вернуться на ринг в сентябре в Далласе

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс рассказал о том, когда планирует провести следующий бой. Ранее Спенс изъявил желание провести объединительный бой с чемпионом WBC и WBA Китом Турманом, однако тот выбыл на длительный период после операции на локте.

«Надеюсь, я смогу провести бой дома, в Далласе, возможно, в сентябре. Мне нужно поговорить с моим менеджером Элом Хэймоном. Но я хотел бы провести бой до того, как (Кит) Турман вернётся на ринг. Он выбыл на шесть-семь месяцев, и ему потребуется время, чтобы набрать форму. Так что он может отсутствовать порядка девяти месяцев, и я очень хотел бы провести бой в этот период», — цитирует Спенса BoxingScene.