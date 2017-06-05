Уорд: я доминировал после второго раунда в первом бою с Ковалёвым

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд заявил, что доминировал на протяжении 10 раундов в первом поединке с Сергеем Ковалёвым, с тех пор как во втором раунде оказался в нокдауне.

«Если вы посмотрите на счёт, то после второго раунда я доминировал. Конечно, некоторые раунды выиграл он. В бою 12 раундов, и какие-то он выиграет. Но моё преимущество было стабильным и большим. Это не значит, что мне гарантирована победа в реванше. Он приспособится и выступит лучше, но и я буду лучше», — приводит слова Уорда Boxing Scene.