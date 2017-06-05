Уорд: не слишком ли Головкин велик для Альвареса?

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд считает, что Геннадий Головкин может оказаться слишком большим для Сауля Альвареса в их поединке 16 сентября.

«Думаю, бой будет отличным. Де ла Хойя и Канело поступили правильно. Они не спешили, дали бою стать значимее. Не позволили давлению медиа заставить их выйти на бой раньше, чем они хотели. Дали Канело набрать веса, привыкнуть к нему и пару раз неплохо заработать.

Думаю, вопросы в поединке сведутся к габаритам. Не слишком ли Головкин велик для Канело? Трудно сказать, но в этом и есть красота спорта. Посмотрим, кто воспользуется шансом", — цитирует Уорда ESPN.