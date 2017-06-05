Куиллин: судя по последним боям, у Альвареса большие шансы побить Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе Питер Куиллин считает, что в последнем бою Сауль Альварес был лучше Геннадия Головкина, но это не делает его фаворитом в их поединке.

«Канело в последнем бою выглядел впечатляюще, а Головкин выдал не то выступление, какого ждали фанаты… Если судить по этим боям, то у Канело большие шансы на победу, но бокс работает не так. Это битва по-настоящему умелого оборонительного боксёра в лице Канело и мощного Головкина. Головкин отправил Джейкобса на пол, но тот поднялся и дал бой. Это показало, что нокаутировать можно не всех», — приводит слова Куиллина Fighthype.