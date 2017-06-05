Тренер Макгрегора: Мейвезер — низкий человек, я не пожму ему руку

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что после боя не пожмёт руку Флойду Мейвезеру-младшему из-за его поведения.

«В апреле было много шума из-за того, что я подчеркнул историю домашнего насилия Мейвезера в интервью. Не понимаю, почему, ведь он уже был осуждён за избиение женщины. У меня нет времени для человека с такой историей поведения.

Вдобавок в его зале процветает атмосфера унижения. Более сильный боец там издевается над партнёром по тренировкам, в то время как он должен помогать более слабым расти. В зале не должно быть соревнований. Для меня Мейвезер — низкий человек. Я никогда не стал бы с ним общаться и не пожму ему руку независимо от результата боя", — цитирует Кавану Boxing Scene.