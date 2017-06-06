Бывший боец UFC приговорён к пожизненному заключению за похищение и насилие

Бывший боец UFC Джонатан Коппенхейвер по прозвищу «Боевая машина» приговорён к пожизненному заключению за похищение, сексуальное насилие и избиение, сообщает Guardian.

В начале марта суд присяжных в Лас-Вегасе признал Коппенхейвера невиновным в двух случаях покушения на убийство, но обвинил в 29 нарушениях закона. В 2014 году Коппенхейвер напал на свою бывшую девушку, порноактрису Кристи Мак, и её спутника Кори Томаса дома у девушки. В итоге Мак получила несколько травм, включая переломы и проткнутое лёгкое. У Томаса был сломан нос и вывихнуто плечо. Также Коппенхейвера признали виновным в нападении сексуального характера.

35-летний Коппенхейвер будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 71 год.

В MMA Коппенхейвер провёл 19 боёв, из которых выиграл 14. Последний поединок состоялся 18 октября 2013 года.