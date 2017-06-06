Де ла Хойя: Альварес нокаутирует Головкина за 10 раундов

Генеральный директор компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, который является промоутером Сауля Альвареса, ожидает досрочной победы мексиканца над чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Встреча этих боксёров состоится 16 сентября в США.



«Это эпоха Альвареса, и мы должны быть уверены в том, что Сауль выйдет на бой в лучшей форме в своей карьере и с максимальной уверенностью. Я предсказываю его победу нокаутом в течение 10 раундов», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.