Михайленко сразится за титул WBC Silver с Абдукахоровым

Российский боксёр Дмитрий Михайленко (22-1, 10 КО), выступающий в категории второго полусреднего веса, проведёт свой следующий поединок 10 июля в Екатеринбурге. Соперником россиянина в 12-раундовом бою, в котором на кону будет стоять титул WBC Silver, станет узбекский боксёр Кудратилло Абдукахоров (11-0, 8 КО), сообщает Allboxing.



В декабре прошлого года Михайленко стал обладателем временного титула WBC Silver во втором полусреднем весе, победив техническим нокаутом колумбийского боксёра Брейдиса Прескотта.