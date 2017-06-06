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Тайсон: Джошуа может многого достичь, если справится с давлением

6 июня 2017, вторник. 16:24. Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон дал совет Энтони Джошуа, владеющему титулами IBF/IBO/WBA Super. Американец, ставший жертвой своего тщеславия и глупых финансовых расходов, призвал британца не повторять его ошибок и сосредоточиться на боксе.

«Потенциально Джошуа может многого достичь. Он хорошо выглядит и выбрасывает много ударов, но на него оказывается очень большое давление. Я видел в Дубае много огромных плакатов с его изображением.

Чемпионство в супертяжёлом весе сводит людей с ума. Это похоже на терновый венец. Все пытаются вас для чего-то использовать. Это похоже на президентство в США.

Джошуа следует сфокусироваться на боксе. Когда ты начинаешь фокусироваться на деньгах, девушках или чём бы то ни было ещё, начинается спад. Давайте посмотрим, сможет ли он справиться с этим», — цитирует Тайсона BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Майк Тайсон Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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