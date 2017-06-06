Котто: не видел боёв Камегаи

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто признался, что всё ещё не видел боёв своего следующего соперника Йосихиро Камегаи.

«Я очень рад вернуться в ринг и планирую устроить отличное шоу. Я не могу сказать ничего плохого о предыдущих промоутерах, но всё-таки наше сотрудничество шло не так, как бы хотелось. Что касается соглашения с Golden Boy, то это был обоюдный интерес и для меня это было простое решение.

Мой тренировочный лагерь начнётся 1 июля, мы будем тренироваться по обычной программе, и думаю, что Фредди Роуч подготовит меня, я буду следовать его советам.

Честно говоря, я всё ещё не видел поединков Камегаи, знаю, что он настоящий воин. Тем не менее у Фредди уже есть план, как победить его, невзирая на то, что Камегаи выйдет в ринг за победой", — приводит слова пуэрториканца Fightnews.

Бой между Мигелем Котто и Йосихиро Камегаи пройдёт 26 августа в Лос-Анджелесе, боксёрам предстоит разыграть вакантный титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе.