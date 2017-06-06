Опубликован состав сборной России на чемпионат Европы по боксу

Пресс-служба федерации бокса России опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы.
Список боксёров, которые выступят на чемпионате Европы—2017 в составе сборной России:
Егоров Василий — 49 кг
Галанов Тамир — 52 кг
Назиров Бахтовар — 56 кг
Мамедов Габил — 60 кг
Дунайцев Виталий – 64 кг
Собылинский Сергей — 69 кг
Хамуков Пётр — 75 кг
Кушиташвили Георгий — 81 кг
Тищенко Евгений — 91 кг
Бабанин Максим — 91+.
Чемпионат Европы по боксу пройдёт в городе Харькове (Украина) с 14 по 25 июня.