Гарсия: вопрос не в мощи Бронера, а в том, держит ли он удар

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия дал понять, что не опасается ударной мощи Эдриена Бронера.

«Майдана говорил, что Бронер очень жёсткий боец, Маркос напоминал, что у Эдриена очень жёсткий удар, и он предупреждал меня об этом. Но вопрос в том, как хорошо держит удары сам Бронер. Я дрался с ребятами, которые были больше меня. Моя последняя победа была над Деном Златичанином, который никогда прежде не проигрывал нокаутом. Так что многое будет зависеть от того, как справляется с ударами Бронер», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Поединок между Майки Гарсией и Эдриеном Бронером пройдёт 29 июля в первом полусреднем весе.