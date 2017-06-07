Хирн: верю, что получим дату боя Клеверли с Баду Джеком на этой неделе

Промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Нейтана Клеверли, заявил, что следующий бой его подопечный может провести с экс-чемпионом мира во втором среднем весе Баду Джеком. Последний поменял весовую категорию в январе этого года, оставив вакантным титул по версии WBC.

«Это тот бой, которого хотят и Клеверли и Джек. Нейтан не выступал с октября 2016 года, он готов подождать, но это будет не так долго. У нас будет обязательный претендент, так что я верю, что мы получим дату боя с Джеком на этой неделе.

«Я уверен, что Мейвезер (Флойд Мейвезер-младший является промоутером Баду Джека. — Прим. „Чемпионата“) хочет получить этот поединок в андеркард своей встречи с Макгрегором, и полагаю, что они попытаются затянуть с решением о дате боя. Но, как я сказал, я планирую получить информацию на этой неделе и надеюсь, что следующим оппонентом Клеверли будет именно Джек», — приводит слова Хирна Sky Sports.