Головкин: Чавес был ужасен, удивлён, что Альварес не нокаутировал его

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что думает о своём следующем сопернике, а также высказал удивление тем фактом, что Альваресу в предыущем бою не удалось нокаутировать Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Я никогда не дрался со столь мощным оппонентом как Канело, я думаю он будет первым реальным чемпионом. Я усердно готовлюсь, но в этот раз всё по другому. Он знает меня, а я знаю его, мы тренировались вместе 4 года назад. Но у моего тренера есть план, и я не думаю, что Сауль когда боксировал с таким панчером как я. Для нас обоих это будет большой бой.

Знаете, для меня до сих пор интересно, почему Альварес не победил нокаутом в последнем бою, Чавес выглядел ужасно и он должен был упасть. Сауль показывал, что в нём много сил, стоял в перерывах между раундами, но если в тебе столько энергии, иди и нокаутируй его. Не знаю, может он устраивал какую-то показуху для девушек", — приводит слова Головкина TMZ.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.