Молдавский дебютирует в Bellator поединком против Хавьера Айалы

Российский боец ММА Валентин Молдавский (5-1) проведёт свой дебютный поединок в Bellator против американца Хавьера Айалы. Встреча этих бойцов станет одним из событий турнира Bellator 181, запланированного на 14 июля в США, сообщает Sherdog.



Контракт с Bellator Молдавский подписал в феврале текущего года. До этого россиянин выступал на турнирах Rizin FF, где провёл в общей сложности четыре боя.



Айала в ноябре прошлого года встречался с другим российским бойцом, Сергеем Харитоновым, которого нокаутировал за 16 секунд.