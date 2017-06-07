Алоян, Мехонцев и братья Чудиновы выйдут на ринг 22 июля в Москве

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлёв, который также является генеральным секретарём Федерации бокса России, рассказал о запланированном на 22 июля в Москве турнире, в рамках которого на ринг выйдут Егор Мехонцев, Миша Алоян, а также Дмитрий и Фёдор Чудиновы.



«Мы планируем 22 июля провести крупный вечер бокса в Москве, — сказал в телефонном разговоре Кремлёв. — В нём примут участие все наши звёзды — Егор Мехонцев, Михаил Алоян, Дмитрий и Фёдор Чудиновы, Станислав Каштанов. Вечер профессионального бокса пройдёт на Красной площади и будет приурочен к заседанию исполкома AIBA », — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».