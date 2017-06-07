Дигейл: Грувс не заслуживает равного раскола гонорара

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе британец Джеймс Дигейл не отвергает возможности проведения матча-реванша с соотечественником Джорджем Грувсом, однако даёт понять, что договориться о нём будет нелегко.



27 мая в Шеффилде Грувс завоевал вакантный титул WBA, одержав победу над россиянином Фёдором Чудиновым.



«Грувс поймал Чудинова в начале шестого раунда и продолжал наносить удары, пока рефери не остановил бой. Но я не думаю, что Грувс выглядел здорово в этом бою. Он дрался не с лучшим чемпионом мира. Чудинов — середнячок, который является жёстким и сильный бойцом, однако однообразным. Я думаю, что Грувс вернулся.



Я не проявляю неуважения к нему, но у него нет такой резкости, как прежде. Тем не менее он воплотил в жизнь свою мечту и стал чемпионом, и это ещё больше увеличивает шансы на наш реванш. Но я не думаю, что он заслуживает раскола гонорара в пропорции 50:50. Грувс считает, что обладает более громким именем, чем это на самом деле есть, особенно после его поединков с Карлом Фрочем. Переговоры будут сложными, и условия должны быть правильными, чтобы реванш состоялся», — цитирует Дигейла BoxingScene.

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