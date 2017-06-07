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Головкин: после победы над Альваресом — либо реванш, либо бой за титул WBO

7 июня 2017, среда. 17:00. Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин рассказал о возможных вариантах на будущее в случае победы над Саулем Альваресом. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в США.

«Думаю, что у меня есть два варианта (после этого боя). Первый — реванш с Альваресом. А второй — собрать все пояса. Я хочу владеть всеми поясами в среднем весе (на данный момент Головкину не хватает пояса WBO, которым владеет Билли Джо Сондерс. — Прим. «Чемпионата»), это моя мечта», — цитирует Головкина BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
7 июня 2017, среда
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