Головкин: после победы над Альваресом — либо реванш, либо бой за титул WBO

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин рассказал о возможных вариантах на будущее в случае победы над Саулем Альваресом. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в США.



«Думаю, что у меня есть два варианта (после этого боя). Первый — реванш с Альваресом. А второй — собрать все пояса. Я хочу владеть всеми поясами в среднем весе (на данный момент Головкину не хватает пояса WBO, которым владеет Билли Джо Сондерс. — Прим. «Чемпионата»), это моя мечта», — цитирует Головкина BoxingScene.