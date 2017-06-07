Бивол: не ставлю цели победить Агнью ярче Ковалёва

17 июня в Лас-Вегасе временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол будет проводить защиту титула в бою с Седриком Агнью.

За 10 дней до поединка россиянин рассказал о своих целях, а также признался, что рассматривает возможность выступить в андеркарде боя Ковалёв — Уорд как лучший шанс зарекомендовать себя в глазах американских зрителей.

«Выступить в андеркарде боя Ковалёв — Уорд — лучший шанс показать себя перед американскими любителями бокса. Конечно, находясь здесь, я скучаю по своей семье, но, когда у вас есть цель, надо быть готовым преодолеть любое препятствие.

Что касается непосредственно грядущего боя, то у меня нет особой цели победить Агнью ещё ярче, чем Ковалёв. У меня есть план на бой, и моя цель — следовать ему. Я уверен, что встреча с Агнью будет интересной", — приводит слова Бивола BoxingScene.