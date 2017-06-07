Фрэмптон вернётся в ринг 29 июля

Экс-чемпион мира в полулёгком весе Карл Фрэмптон запланировал возвращение в ринг на 29 июля на вечере бокса в Белфасте, об этом написал сам боксёр на своей странице в «Твиттер».

«29 июля — всё ещё свободно. Не могу дождаться поединка в родных стенах. Пресс-конференция состоится на следующей неделе, после чего в продажу поступят билеты», — написал Фрэмптон.

Имя соперника Фрэмптона всё ещё неизвестно. В последний раз североирландец появлялся в ринге в январе этого года, когда потерял титул чемпиона по версии WBA Super в бою с Лео Санта-Крусом.