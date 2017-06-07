Кличко: у меня ещё есть время, чтобы определиться со своей дальнейшей карьерой

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сказал, что у него ещё по-прежнему есть время, чтобы определиться с дальнейшими карьерными планами.

«У меня ещё есть время, и я им воспользуюсь. Я обязательно сделаю заявление относительно своего будущего, но это будет не сегодня. Как говорит Ангела Меркель, непростые вопросы требуют большого количества времени, чтобы найти правильное решение. Вы от меня услышите ответ „да“ или „нет“, но как бы то ни было, в бою с Джошуа я получил очень много», — приводит слова украинца Bild.