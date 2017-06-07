Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Кличко: у меня ещё есть время, чтобы определиться со своей дальнейшей карьерой

7 июня 2017, среда. 21:54. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сказал, что у него ещё по-прежнему есть время, чтобы определиться с дальнейшими карьерными планами.

«У меня ещё есть время, и я им воспользуюсь. Я обязательно сделаю заявление относительно своего будущего, но это будет не сегодня. Как говорит Ангела Меркель, непростые вопросы требуют большого количества времени, чтобы найти правильное решение. Вы от меня услышите ответ „да“ или „нет“, но как бы то ни было, в бою с Джошуа я получил очень много», — приводит слова украинца Bild.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Владимир Кличко
Новости. Бокс/ММА
7 июня 2017, среда
21:54 Кличко: у меня ещё есть время, чтобы определиться со своей дальнейшей карьерой
21:54 Фрэмптон вернётся в ринг 29 июля
20:17 Бивол: не ставлю цели победить Агнью ярче Ковалёва
19:25 Юбенк-младший: знаю, что надо сделать, чтобы победить Абрахама
18:17 Тренер Ковалёва: Уорд хотел внести раздор в наш лагерь, но мы стали сильнее
17:16 Майки Гарсия не исключает поединка с Теренсом Кроуфордом
17:00 Головкин: после победы над Альваресом — либо реванш, либо бой за титул WBO
15:37 Дигейл: Грувс не заслуживает равного раскола гонорара
14:31 Алоян, Мехонцев и братья Чудиновы выйдут на ринг 22 июля в Москве
13:47 Лебедев пока не планирует участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии
13:04 Хирн: матч-реванш Белью с Хэем очень вероятен
11:45 Финкельштейн: столь стремительная победа Шлеменко стала для всех неожиданностью
11:00 Молдавский дебютирует в Bellator поединком против Хавьера Айалы
10:35 Тренер Ковалёва: Уорд должен драться с Ковалёвым, а не клинчевать
09:58 Хуан Мануэль Маркес травмировал бицепс, возвращение на ринг может быть отложено
09:20 IBF освободила Джошуа от обязательной защиты ради реванша с Кличко
00:51 Головкин: Чавес был ужасен, удивлён, что Альварес не нокаутировал его
00:36 Ковалёв: Стивенсон выбирает тех соперников, в победе над которыми он уверен
00:00 Хирн: верю, что получим дату боя Клеверли с Баду Джеком на этой неделе
6 июня 2017, вторник
22:59 Хирн: решение о следующем бое Джошуа будет на следующей неделе
21:40 Гарсия: вопрос не в мощи Бронера, а в том, держит ли он удар
20:47 Опубликован состав сборной России на чемпионат Европы по боксу
20:43 Ковалёв: в этот раз я правильно подготовлюсь к бою с Уордом
19:11 Котто: не видел боёв Камегаи
18:19 Паскаль: я ещё не завершил карьеры и могу биться на высшем уровне
17:20 Берто: Турман должен быть уверен, что готов к бою со Спенсом
16:24 Тайсон: Джошуа может многого достичь, если справится с давлением
14:43 Михайленко сразится за титул WBC Silver с Абдукахоровым
13:52 Джеймс Дигейл перенёс операцию на правом плече
12:51 Фонфара: ничего не помню после первого нокдауна в бою со Стивенсоном
12:14 Де ла Хойя: Альварес нокаутирует Головкина за 10 раундов
11:52 Пономарёв сразится за звание претендента на титул IBF, принадлежащий Спенсу
11:09 Александр Бутенко сразится с Кори Нельсоном на турнире M-1 Challenge 80
10:10 Камегаи: предложение провести бой с Котто стало сюрпризом для меня
09:29 Уорд: Ковалёв может врать публике, но не мне
03:13 Бывший боец UFC приговорён к пожизненному заключению за похищение и насилие
01:01 Де ла Хойя: Мейвезер — лучший боксёр на планете, бой с Макгрегором будет ужасен
5 июня 2017, понедельник
23:59 Альварес: когда кончится бой с Головкиным, все поймут — наступила эра Альвареса
22:53 Тренер Макгрегора: Мейвезер — низкий человек, я не пожму ему руку
21:51 Бой Головкин — Альварес пройдёт в Лас-Вегасе
20:51 Куиллин: судя по последним боям, у Альвареса большие шансы побить Головкина
19:48 Уорд: не слишком ли Головкин велик для Альвареса?
18:51 Уорд: я доминировал после второго раунда в первом бою с Ковалёвым
17:38 Рябинский: Кудряшов заставил понервничать в паре эпизодов боя с Дуродолой
16:35 Спенс желает вернуться на ринг в сентябре в Далласе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Завершит ли карьеру Владимир Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017