Хелениус проведёт бой в Эстонии

Финский боксёр Роберт Хелениус (24-1, 15 КО) узнал имя следующего соперника. Им станет британский боксёр Иан Льюиссон (12-3-1, 8 КО). Встреча пройдёт на вечере бокса в Таллине, об этом сообщает BoxingScene.

Изначально первый бой Хелениуса в этом году планировался на 27 мая. В Хельсинки финн должен был провести поединок с Дереком Чисорой, победитель этого боя мог получить статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC. Тем не менее тогда шоу было отменено по неизвестным причинам.

Роберт Хелениус появлялся последний раз в ринге в декабре 2016 года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Омара Базиле.