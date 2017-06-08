Кличко примет решение относительно реванша с Джошуа в ближайшие две недели

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Владимир Кличко обещает принять решение относительно матча-реванша с Энтони Джошуа в ближайшие две недели, сообщает BoxingScene.



«Моя жизнь — это не только спорт и бокс», — отметил украинский боксёр.



Первый поединок между Кличко и Джошуа состоялся 29 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом. На кону стояли чемпионские пояса IBF/IBO/WBA Super. Ради реванша с Кличко Джошуа уже получил исключение от IBF провести ещё одну свободную защиту вместо обязательной.