Маргарито планирует вернуться на ринг в августе

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Антонио Маргарито запланировал своё возвращение на ринг на 26 августа текущего года. Мексиканец намеревался провести бой ещё в апреле, однако ему не удалось осуществить эти планы и пришлось отодвинуть дату своего возвращения.



«Очевидно, что ситуация не идеальна. Я не хотел проводить год без поединков. Однако к тому времени уже исполнится год, как я не проводил боёв. Но, в конце концов, я хочу продолжать боксировать, и это хорошая возможность достичь моей цели. Я хотел бы провести третий бой с Мигелем Котто», — цитирует Маргарито ESPN.