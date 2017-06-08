Ковалёв: если судьи будут предвзятыми, болельщики увидят это

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалев верит в непредвзятость судей, назначенных на матч-реванш с Андре Уордом, владеющим поясами IBF/WBA/WBO. Встреча этих боксёров запланирована на 17 июня в Лас-Вегасе.



«Я верю в то, что судьи выполнят свою работу наилучшим образом, они должны это сделать. Я верю в этих судей, потому что мой промоутер Кэти Дува хотела их назначения, поскольку они никогда не ошибались прежде. Давайте просто дождёмся 17 июня. Я должен показать лучшее, что умею на ринге. Этот бой для болельщиков на ринге. Если на ринге случится что-то плохое, все увидят это», — цитирует Ковалёва BoxingScene.