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Роуч: Пакьяо нокаутирует Хорна, когда захочет

8 июня 2017, четверг. 12:21. Бокс/ММА

Известный американский тренер Фредди Роуч считает, что его подопечный Мэнни Пакьяо не должен испытать никаких трудностей в поединке с австралийцем Джефформ Хорном. 1 июля в Брисбене Пакьяо предстоит в бою с Хорном провести защиту титула чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.

«Хорн — крутой парень из Австралии. Но всё на самом деле зависит от Мэнни. По моему мнению, Мэнни может нокаутировать его, когда захочет. Мы приближаемся к победе нокаутом», — приводит слова наставника филиппинца BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мэнни Пакьяо Фредди Роуч
Новости. Бокс/ММА
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