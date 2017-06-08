Роуч: Пакьяо нокаутирует Хорна, когда захочет

Известный американский тренер Фредди Роуч считает, что его подопечный Мэнни Пакьяо не должен испытать никаких трудностей в поединке с австралийцем Джефформ Хорном. 1 июля в Брисбене Пакьяо предстоит в бою с Хорном провести защиту титула чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.



«Хорн — крутой парень из Австралии. Но всё на самом деле зависит от Мэнни. По моему мнению, Мэнни может нокаутировать его, когда захочет. Мы приближаемся к победе нокаутом», — приводит слова наставника филиппинца BoxingScene.