Нагибин: я молод и быстр, и я готов стать чемпионом M-1

Российский боец ММА Тимур Нагибин рассказал о подготовке к бою за титул чемпиона M-1 в полулёгком весе с Иваном Бухингером, который состоится 15 июня в Харбине (Китай) в рамках турнира M-1 Challenge 80.



«Подготовка проходит хорошо, усердно. Можно сказать, что мой последний бой был частью тренировки, так что я готовлюсь постоянно. Основной тренировочный процесс, как и всегда, проходил в нашей школе «Шторм». Но так как бой состоится в Китае, там немного другой климат и погода, поэтому я решил прилететь в Тайланд на базу «Phuket Top Team». И лететь в Харбин отсюда не так долго, как из России.



Мне помогает готовиться, как всегда, моя команда «Нового потока», в частности Александр Шлеменко, Алексей Кунченко. Также ко мне прилетел помочь Павел Гордеев. И так удачно совпало, что тут же мой друг Мовсар Евлоев готовится к своему титульному бою.

Я смотрел бои Бухингера ещё тогда, когда даже не выступал как профессионал, а теперь я намерен забрать пояс чемпиона. Он силён духом, ведь даже когда пропускает удары, он идёт вперёд. Я бы выделил его выносливость и греплинг – в этом он силён. Моя цель номер один – забрать этот пояс. Я молод, я быстрый, и у меня большое желание стать чемпионом. Он старый боец и уже устал от боёв», — цитирует Нагибина Mixfight.