«Мир Бокса»: Кудряшову необходимо участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов обязан участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии, считает исполнительный директор промоутерской компании «Мир Бокса» Дмитрий Иванов.



Всемирная боксёрская суперсерия была основана немецким промоутером Калле Зауэрландом и его американским коллегой Ричардом Шафером в сотрудничестве с европейскими бизнесменами. Призовой фонд ежегодного турнира составляет $ 50 млн.

На прошлой неделе данная компания объявила, что своё участие в состязании подтвердили чемпион IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев, обладатель титула WBC Майрис Бриедис и бывший чемпион мира в этой весовой категории Кшиштоф Влодарчик.



«Турнир предусматривает участие чемпионов мира и претендентов на их титулы, и если чемпион WBC Майрис Бриедис участвует в турнире, то первый номер рейтинга WBC и обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов просто обязан быть в числе участников, иначе теряется смысл самого проведения. Если чемпионы не дерутся с сильнейшими претендентами, они не могут претендовать на звание лучшего в весовой категории», — цитирует Иванова официальный сайт промоутерскуой компании «Мир Бокса».