Чахкиев: хотелось бы провести ещё один, прощальный бой

Российский боксёр Рахим Чахкиев сказал, что ясности с будущим его карьеры пока нет, однако признался, что всё ещё надеется выйти на ринг.



«Мне хотелось бы завершить карьеру совсем по-другому — провести ещё один, прощальный бой и показать красивый бокс. Пусть даже с очень серьёзным соперником. Хотелось бы порадовать своих поклонников, которые ждут моего возвращения на ринг. Потому что на вечере бокса в Ростове-на-Дону (который состоялся 3 июня. — Прим. «Чемпионата») ко мне подходило много болельщиков — видно, что они меня знают и ценят как хорошего бойца. И мне было очень приятно. И для таких моих поклонников мне хотелось бы показать красивый бокс», — цитирует Чахкиева «Р-Спорт».