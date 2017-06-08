Хурцидзе арестован за связь с русской мафией, бой с Сондерсом перенесён

Грузинский средневес Автандил Хурцидзе арестован в Нью-Йорке из-за связей с русским преступным синдикатом. Полиция арестовало 33 членов синдиката и связанных с ним людей за рэкет, вымогательство, грабеж, наёмные убийства, мошенничество, преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками.

В связи с арестом Хурцидзе, был перенесён его поединок с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Бой должен был состояться 8 июля, но провести его в срок не получится. Промоутеры надеются передвинуть встречу на другую дату, сообщает Boxing News.