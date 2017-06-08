Лукас Браун: я ненавижу Диллиана Уайта и хочу боя с ним

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Лукас Браун сказал, что следующий поединок хотел бы провести с британцем Диллианом Уайтом.

«Я просто хочу драться с боксёрами из топ-20 и хочу скорее вернуть место в рейтингах. Сперва мне нужен бой с Диллианом Уайтом. Я хочу сломать ему челюсть и заткнуть его рот, потому что я действительно ненавижу его. Я думаю, что это был бы отличный бой, так что Эдди Хирн, давай устроим такой поединок.

Я бы согласился и на бой в Великобритании, с радостью сломаю челюсть Уайту у него на Родине. Также мне интересен бой с Домиником Бризилом. Я хочу проводить как можно больше боёв и зарабатывать деньги", — приводит слова австралийца World Boxing News.