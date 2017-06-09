Суонсон хочет провести бой с Холлоуэем

В минувшие выходные Макс Холлоуэй завоевал титул чемпиона UFC в полулёгком весе, одержав верх над Жозе Алду. После того поединка американец намекнул, что был бы не против провести первую защиту в бою с Фрэнки Эдгаром.

Невзирая на это, вызов новоиспеченному чемпиону решился бросить и Каб Суонсон. Последний свой минувший бой провёл в апреле, когда победил ирландца российского происхождения Артёма Лобова.

«Я никогда не был лучше, чем сейчас. Всё, что я прошу — одну возможность. Если бы Алду победил Холлоуэя, то я бы 100% получил титульный бой.

Что касается желания Фрэнки Эдгара провести бой с Холлоуэем, то он бился за титул очень много раз. А когда у тебя уже было несколько неудачных попыток завоевать пояс, то твой бой уже тяжело продать.

Я не хочу ничего красть у Эдгара. Я очень уважаю этого парня, он победил меня, и он великолепный боец, но факт в том, что он проиграл в последних четырёх титульных встречах. Я же прошу всего одного шанса», — приводит слова Суонсона MMAJunkie.