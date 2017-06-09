Риос: 11 июня у меня будет шанс показать миру, что со мной не всё кончено

11 июня экс-чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (33-3-1, 24 КО) проведёт первый поединок за последние 18 месяцев. В рамках вечера бокса в Калифорнии американец сразится с мексиканцем мексиканца Аароном Эррерой (32-6-1, 21 КО).

В преддверии поединка Риос рассказал, что рассматривает этот бой как новый старт для своей карьеры.

«Это мой второй шанс вернуться в топ, второй шанс показать всем, что со мной ещё не всё кончено. Я готов вернуться в элиту бокса. Я начинаю новую главу в своей карьере.

Пока я не боксировал, я получал удовольствие от жизни. Мой организм требовал восстановления, у меня было три тяжёлые битвы с Майком Альварадо, я проводил время с семьёй и детьми, это было здорово. Но я захотел вернуться, когда смотрел по телевизору с женой большие бои и понимал, что на месте боксёров мог бы быть и я, ведь я знаю, что всё ещё могу выиграть титул", — приводит слова Риоса Badlefthook.