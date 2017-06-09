Адлан Амагов стал участником бандитских разборок на Крылатских холмах

Известный боец ММА Адлан Амагов, в прошлом выступавший в UFC и Strikeforce, стал участником конфликта между чеченскими кланами Халидовых и Байсуровых, из-за которого произошла перестрелка на Крылатских холмах. В результате разборок двое человек погибли и шестеро получили ранения.



Амагов был на стороне Халидова, бывшего владельца магазина «Три кита» и «Гранд», у которого Байсуровы выбивали долг.



Адлан Амагов в ходе разборок в ножевом бою сразился с младшим из Байсуровых, 19-летнием Тимуром Байсуровым, участником любительских соревнований по ММА. Победителем из этого боя вышел Амагов, его соперник доставлен в реанимацию с ножевым ранением груди, сообщает «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал Mash.



В числе раненых оказался и Магомед Халидов, остальные жертвы — со стороны Байсуровых.