Дэна Уайт не участвует в переговорах по бою Мейвезер — Макгрегор

По информации Los Angeles Times, на данный момент команды экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего и бойца UFC Конора Макгрегора проводят серьёзные переговоры относительно организации боя между этими спортсменами по правилам бокса. При этом отмечается, что президент UFC Дэна Уайт в данных переговорах не участвует.



Обе стороны пытаются согласовать проведение боя ранней осенью с трансляцией по системе pay-per-view. Переговоры ведут агентство Ари Эмануэля WME-IMG, которому принадлежит UFC, и советник Мейвезера Эл Хэймон.