Хирн: Джошуа желает боёв с Уалдером и Паркером, а также реванша с Уайтом

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах обладателя поясов чемпиона мира IBF/IBO/WBA Super на будущее. По его словам, Джошуа хотел бы объединительных боёв с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и чемпионом WBO Джозефом Паркером, а также матча-реванша с соотечественником Дилином Уайлдером, который стал бы очень денежным боем в Великобритании.



Ранее Джошуа получил от IBF разрешение провести матч-реванш с Владимиром Кличко до проведения обязательной защиты.



«Джошуа хочет объединительных поединков. Он хочет сразиться с Джозефом Паркером, с Деонтеем Уайлдером. Но план Энтони Джошуа не распространяется на два-три боя, у него планы на ближайшие 8-10 лет. Мы должны пройти всех. Мы должны двигаться дальше, призывая всех супертяжей бросить ему вызов.

Также есть британские бои. Поединок с Диллионом Уайтом — это бой, который Джошуа хотел бы провести снова», — цитирует Хирна BoxingScene.