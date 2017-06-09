Феликс Тринидад боится остаться полным банкротом после суда с банком

Бывший чемпион мира 44-летний Феликс Тринидад боится остаться полным банкротом. На протяжении трёх последних лет пуэрториканец судится с Banco Popular de Puerto Rico, пытаясь добиться отмены долга за мошенничество в размере $ 2,9 млн плюс компенсации за ущерб. Рассмотрение дела наконец приближается к завершению.



За свою 18-летнюю карьеру в профессиональном боксе Тринидад стал чемпионом мира в трёх весовых категориях, заработав в общей сложности более $ 90 млн.



Феликс обвиняет своего бывшего советника и друга Хосе Пепе Рамоса в том, что тот обманывал его и его отца, Феликса Тринидада-старшего, посредством «мошеннической схемы, которую он проворачивал с банками».



«Я потерял почти все свои деньги. В случае если я проиграю дело, то могу остаться, как было сказано в прессе, полным банкротом. Это расстраивает, потому что в моём возрасте навыки и рефлексы уже не те, чтобы я мог вернуться в бокс», — рассказал Тринидад в эфире радио Puerto Rican Mega Station.