Харитонов: с Сокуджу будет непросто, но я постараюсь закончить бой в 3-м раунде

15 июня в Харбине состоится турнир M-1 Challenge 80, в главном событии вечера Сергей Харитонов сразится с экс-бойцом UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу.

Первоначально россиянин должен был провести поединок с бразильцем Маркусом Виницисом Лопесом, но менее чем за две недели до поединка последний отказался от участия в турнире, сославшись на травму.

Харитонов в свою очередь заявил, что такое иногда случается, и признал, что встреча с Сокуджу будет непростой.

«Смена соперника? Такое бывает. Ничего страшного в этом нет. Я изучил соперника. Он, конечно, совсем другой. Сокуджо больше работает в игровой манере, хитрый. Да, поменяли план на бой. Сейчас расчёт больше на переиграть, вымотать и постараться закончить бой в третьем раунде.

Сокуджо взрывной, хорошо борется, у него сильный удар, достаточно опытный боец. Будет не просто. Мой козырь – это ударная техника. Но бой покажет и решать зрителям", — приводит слова Харитонова Mixfight.