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Хирн: летом Уайт проведёт первый бой в США, после чего сразится за титул

9 июня 2017, пятница. 20:35. Бокс/ММА

Эдди Хирн, промоутер Диллиана Уайта, рассказал о ближайших карьерных целях своего подопечного, дав понять, что чемпионский бой Уайта можно будет увидеть уже в конце этого года.

«Мы изучаем возможность организовать летом Уайту первый бой в США. После мы хотели бы для него чемпионский бой, в сентябре или октябре. Соперником будет или Джозеф Паркер, или Деонтей Уайлдер.

Он для них отличный оппонент, не думаю, что они горят желанием встретиться с ним. У Уайта отличный удар, крепкий подбородок, для некоторых бойцов он может стать кошмаром.

Но по некоторым причинам Энтони Джошуа хочет вновь с ним встретиться. Если Уайту удастся завоевать титул, его ожидает большой объединительный бой с Джошуа", — приводит слова Хирна SkySports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
9 июня 2017, пятница
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