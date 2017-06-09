Хирн: летом Уайт проведёт первый бой в США, после чего сразится за титул

Эдди Хирн, промоутер Диллиана Уайта, рассказал о ближайших карьерных целях своего подопечного, дав понять, что чемпионский бой Уайта можно будет увидеть уже в конце этого года.

«Мы изучаем возможность организовать летом Уайту первый бой в США. После мы хотели бы для него чемпионский бой, в сентябре или октябре. Соперником будет или Джозеф Паркер, или Деонтей Уайлдер.

Он для них отличный оппонент, не думаю, что они горят желанием встретиться с ним. У Уайта отличный удар, крепкий подбородок, для некоторых бойцов он может стать кошмаром.

Но по некоторым причинам Энтони Джошуа хочет вновь с ним встретиться. Если Уайту удастся завоевать титул, его ожидает большой объединительный бой с Джошуа", — приводит слова Хирна SkySports.