Чарло и Хейланд проведут элиминатор за право сразиться с Головкиным

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Жермалл Чарло (25-0, 19 КО) не так давно сменил весовую категорию, оставив вакантным пояс чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

В первом же бою в новой для себя весовой категории (средний вес) Чарло попробует завоевать право на чемпионский бой.

29 июля американец проведёт элиминатор с аргентинцем Хорхе Хейландом (28-4-2, 15 КО), встреча пройдёт в андеркарде поединка Майки Гарсия — Эдриен Бронер, а её победитель получит возможность сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBC, которым сейчас владеет Геннадий Головкин, об этом сообщает Boxingtalk

Впрочем, если казахстанский боксёр не сумеет победить Сауля Альвареса, то лучший в бою Чарло — Хейланд должен будет договариваться о бое с командой мексиканца.