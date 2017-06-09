Головкин: шансы в бою с Альваресом 50 на 50

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин ответил на вопросы о спарринге с Саулем Альваресом, который состоялся несколько лет назад.

Тогда по сведениям источников, казахстанец превосходил Канело. Впрочем, сам Головкин не придаёт этому значения, заявляя, что шансы на победу в его бою с Альваресом равны.

«Я помню лишь пару раундов. Он помогал мне, а я ему. Просто бокс, спарринг, но никак не настоящий бой. Я помню, что он был молод, быстр. У него был хороший удар для первого среднего веса, но не для средневеса. Но в последних двух боях он доказал, что у него прибавилось мощи, опыта, силы.

Что касается нашего спарринга, то он был давно. Это совершенно другая история. Сейчас он стал опытнее, а я стал старше, так что шансы в нашем бою 50 на 50", — приводит слова Головкина BoxingScene.

Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.