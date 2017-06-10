Сен-Пьер: хочу отправить Биспинга на пенсию

Жорж Сен-Пьер заявил, что, несмотря на отмену Майклом Биспингом, он рассчитывает провести с ним бой и, более того, планирует отправить британца на пенсию.

«Я хочу отправить Биспинга на пенсию. У него самое большое количество побед в UFC, я не хочу, чтобы он снова выигрывал, потому что он побил мой рекорд. У него на одну победу больше, чем у меня. Так что я хочу выиграть у него, после чего провести ещё один победный бой. Мне 36 лет, так что потом, после ещё пары боёв, я смогу подумать о завершении карьеры», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.