Менеджер Уорда: Ковалёв говорит нелепые вещи, Андре усмирит его 17 июня

Джош Дубин, менеджер чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорда, заявил, что американец изменит поведение Сергея Ковалёва в их реванше 17 июня.

«Слова Ковалёва разжигают в Андре огонь. По моему скромному мнению, временами Ковалёв ведёт себя не лучшим образом. Говорить нелепые вещи на пресс-конференции — это просто безвкусно и низкопробно.

Иногда человека надо усмирить, и я думаю, что Ковалёва усмирят 17 июня. Даже сильнее, чем в прошлый раз. Может, он начнёт думать дважды, прежде чем постить ложные переписки или надевать нелепые майки", — цитирует Дубина Boxing Scene.