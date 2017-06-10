Ковалёв: видел спарринг Головкина и Альвареса, но теперь Сауль стал мужчиной

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«По моему мнению, эти двое великие чемпионы. Я не делаю предсказаний и хочу, чтобы он победил Канело, потому что он мой друг и я на 100% его поддерживаю. Думаю, шансы 50 на 50, но всё-таки фаворит Головкин. В него я больше верю.

У Канело отличный опыт встреч с именитыми соперниками, больше опыта на профессиональном ринге. Но Геннадий прекрасно выступал в любителях, проиграл всего четыре-пять боёв и очень силён.

Я видел их спарринг в тренировочном лагере. Головкин давил, но Канело отвечал ему. Но Канело тогда был очень молод, был подростком. А теперь он мужчина и стал сильнее. Это поможет ему в бою с Геннадием», — цитирует Ковалёва Boxing Scene.