Беллью: Уайлдер — ужасный боксёр с нелепой техникой

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью раскритиковал чемпиона WBC в супертяжёлой категории Деонтея Уайлдера.

«Деонтей Уайлдер занял своё положение только благодаря габаритам. Будь он шести футов ростом (183 см), его бы разорвали, прожевали и выплюнули за четыре боя. Но поскольку в нём 204 см и руки у него такой длины, как у осьминога, он оказался в таком положении. У него невероятное преимущество на ринге.

Не поймите меня неправильно, он фантастический атлет, но с точки зрения бокса он ужасен, его техника нелепа, он не умеет бить джем и защищаться. Будем честны: Эрик Молина вытряс из него всё дерьмо, а Эрик Молина отвратительный боксёр. Энтони Джошуа показал нам уровень Молины. Я провёл в супертяжёлом весе один бой, и послужной список у меня лучше, чем у Уайлдера за 40 боёв», — цитирует Беллью Boxing News.