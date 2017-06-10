Сен-Пьер: пытался убедить Уайта, что бой с Биспингом должен состояться

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер сохраняет надежду на бой с чемпионом средней категории Майклом Биспингом, несмотря на решение Дэны Уайта отменить его.

«Всё поменялось, но я разговаривал с Дэной несколько дней назад. Пытался убедить его, что это хороший бой, что для моего возвращения нужен большой риск, но я должен иметь шанс многое приобрести. Большой риск — большая награда. И бой с Майклом Биспингом даёт мне их. В конце разговора Дэна сказал, что мы со всем разберёмся. Надеюсь, бой состоится», — цитирует Сен-Пьера TSN.